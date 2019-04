"Нацкорпус" провів акцію протесту біля маєтків Порошенка і Гладковського в Іспанії

Представники "Національного корпусу" оприлюднили відеоролик, в якому показали закордонні маєтки ймовірно президента України Петра Порошенка і одного з організаторів корупційної схеми в "Укроборонпромі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал політсили в Youtube.

Згідно з даними "Нацкорпусу", розкішний будинок президента в Іспанії знаходиться буквально поруч з сімейною садибою нині звільненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

За інформацією активістів, обидва будинки – Петра Порошенка та Олега Гладковського – знаходяться на півдні Іспанії, в невеликому містечку Аталая-Ісдабе. Садиби розташовані в елітному районі, де вартість нерухомості вважається однією з найдорожчих не тільки в Іспанії, але й на території всієї Європи.

Активісти провели акцію біля будинку президента, загальна площа якого, за їхньою інформацією, становить майже 1254 квадратних метра. Зокрема, на паркані садиби вони розмістили плакати з написами "Грабують" і "Будь відповідальним. Тримай слово" (Be responsible. Keep your word). Також представники "Національного корпусу" намалювали на асфальті навпроти маєтку зображення свині і залишили напис "Мародер".

При цьому наблизитися до родинної садиби Гладковського активістам не вдалося, так як вона знаходиться на території, яка постійно охороняється. Спроба передати Олегу Гладковскому іграшкове порося через охоронця також виявилася безуспішною. Після нетривалої словесної перепалки з вартовими елітної нерухомості представників "Нацкорпуса" змусили піти.

Коментуючи відеоролик, в "Нацкорпусі" відзначили, що провели цю акцію протесту, щоб показати звичайним людям, "як українські чиновники розкошують і президент Петро Порошенко, в той час як на Сході країни йде війна".

"Нехай всі українці побачать, на що витрачаються вкрадені у оборонки гроші: розвиток заморських володінь. Порошенко побудував двоповерхову віллу на 1254 квадратних метрів з басейном, а навколо неї – ще 26 соток землі. Непогано вам живеться, Петро Олексійович", – заявили представники політичної партії.

Після оприлюднення відеозапису "Нацкорпусі" пообіцяли, що це не остання подібна акція протесту і фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі" не вдасться втекти від справедливого покарання ні в Україні, ні за кордоном.

Як відомо, про маєток Порошенка в Іспанії, біля якого напередодні активісти "Національного корпусу" провели свою акцію, раніше повідомляли і журналісти програми "Гроші". За їхньою інформацією, цей елітний об'єкт нерухомості президент нібито довго намагався приховати і не вносив його в свою декларацію.