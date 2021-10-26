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Нацкорпус под ОПУ призвал объявить подозрение Струку

Автор: Наталия Гурковская

Активисты "Национального корпуса" провели возле Офиса генпрокурора акцию с требованием объявить подозрение мэру г. Кременная Владимиру Струку. Они обвиняют его в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Акция сопровождалась демонстрацией фотодоказательств сотрудничества Струка с оккупантами в 2014 году. Струка обвиняют в поддержке сепаратистов, финансировании террористических группировок, организации псевдореферендума и других преступлениях.

"Это человек, являющийся финансовым и идейным организатором референдума 11 мая 2014 года. Человек, который 9 мая говорил, что если украинские солдаты ступят на землю Донбасса, то они немедленно будут уничтожены. Это человек, который организовал отряды т.н. "самообороны" из преступников и афганцев, ставших частью незаконных вооруженных формирований "Заря" и "Бэтмен", - заявил во время выступления руководитель Луганской областной ячейки Нацкорпуса Владислав Кириллов.

После акции Нацкорпус передал обращение к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием вручить Струку подозрение по существующим уголовным производствам, завершить расследование и передать дела в суд.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева отказался освобождать из СИЗО ветерана АТО и кандидата в народные депутаты по 197 округу Дмитрия Кухарчука. Судья удовлетворил ходатайство следователя о необходимости продолжения ареста до 20 декабря 2021 года.

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Нацкорпус