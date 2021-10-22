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Кандидата в депутаты по 197 округу в Черкассах оставили в СИЗО

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Черкассы, Пятница 22 октября 2021 18:48
Кандидата в депутаты по 197 округу в Черкассах оставили в СИЗО Фото: кандидат в народные депутаты по 197-му округу Дмитрий Кухарчук (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Печерский районный суд Киева отказался освобождать из СИЗО ветерана АТО и кандидата в народные депутаты по 197 округу Дмитрия Кухарчука. Судья удовлетворил ходатайство следователя о необходимости продолжения ареста до 20 декабря 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацкорпусу.

Адвокат Кухарчука Эдуард Вербинец назвал такое решение незаконным и необъективным, и пообещал обжаловать его в апелляционном суде.

"Сегодня должно было быть единое решение суда, а именно - отказ в удовлетворении ходатайства следователя. Потому что по закону следователь должен изложить обстоятельства, которые указывают на то, что мой подзащитный может препятствовать завершению досудебного следствия. Но дело в том, что следствию уже ничего не может препятствовать, поскольку оно завершено и об этом объявлено. Поэтому юридического нормативного обоснования в удовлетворении ходатайства нет", - подчеркнул Вербинец.

Как известно, уголовное дело против Дмитрия Кухарчука и Олега Довбиша открыли после акции протеста под Офисом президента. В частности, Кухарчука обвиняют в том, что он, якобы, нанес удар рукой "по неопределенной части тела правоохранителя", который в результате получил химические ожоги глаз.

Как сообщалось, 22 августа группа ветеранов "Азова" пыталась пройти на ветеранский форум в Киеве, чтобы задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому, однако полиция их не пропустила, а организаторы отказали в регистрации.

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