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"Нацкорпус" обвиняет суд в саботаже рассмотрения иска Билецкого по проспекту Жукова


В саботаже заседания представители "Нацкорпуса" обвиняют судью Викторию Рубан

"Национальный корпус" обвиняет Харьковский окружной суд в саботаже рассмотрения иска лидера политсилы Андрея Билецкого с требованием дать правовую оценку решению Харьковского городского совета о переименовании проспекта имени Петра Григоренко в честь маршала Жукова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нацкорпуса".

Как отметили в политсиле, суд должен рассмотреть обращение Билецкого 25 июня. Однако в указанный срок этого так и не произошло.

В "Национальном корпусе" подчеркивают, что проведение заседания по поводу обращения Билецкого является нарушением закона. В саботаже заседания представители политической партии обвиняют судью Викторию Рубан.

"Вопреки закону судья Виктория Рубан так и не начала рассмотрение этого важного для общества дела. Согласно требованиям закона, решить вопрос об открытии производства по делу суд должен был в пятидневный срок со дня получения обращения: то есть не позднее 25 июня. Сегодня уже 27 июня, однако никакого решения от суда ни Андрей Билецкий, ни его представители не получили", – объяснили в "Нацкорпусе".

Представители политической партии рассказывают, что бездействие и нежелание рассматривать обращение Билецкого в суде аргументировали якобы наличием недостатков в представленном документе.

"В устной беседе работники суда сообщают о том, что "в представленных документах есть недостатки, которые нужно устранить". Однако какие именно недостатки "обнаружили" в иске, остается тайной. Создается впечатление, что все это делается с единственной целью – не вступать в конфликт с местной властью, которая приняла решение о переименовании проспекта в честь советского палача Жукова", – заявили в "Нацкорпусе".

В "Нацкорпусе" также допускают, что в Харьковском окружном суде с рассмотрением обращения медлят намеренно, чтобы дождаться отпусков и надолго забыть о резонансном вопросе. Еще одна версия – рассмотрение обращения Билецкого таким образом пытаются перенаправить в другой суд.

Напомним, 19 июня этого года Харьковский городской совет проголосовал за переименование проспекта имени Петра Григоренко обратно – в честь маршала Жукова. Такое решение депутаты приняли большинством голосов. Почти сразу после голосования его подписал городской голова Харькова Геннадий Кернес.

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