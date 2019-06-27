"Нацкорпус" звинувачує суд в саботажі розгляду позову Білецького по проспекту Жукова

"Національний корпус" звинувачує Харківський окружний суд в саботажі розгляду позову лідера політсили Андрія Білецького з вимогою дати правову оцінку рішенням Харківської міської ради про перейменування проспекту імені Петра Григоренка на честь маршала Жукова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нацкорпусу".

Як зазначили в політсилі, суд повинен розглянути звернення Білецького 25 червня. Однак у зазначений строк цього так і не сталося.

У "Національному корпусі" підкреслюють, що проведення засідання з приводу звернення Білецького є порушенням закону. У саботажі засідання представники політичної партії звинувачують суддю Вікторію Рубан.

"Всупереч закону суддя Вікторія Рубан так і не розпочала розгляд цієї важливої для суспільства справи. Згідно з вимогами закону, вирішити питання про відкриття провадження у справі суд повинен був у п'ятиденний строк з дня отримання звернення: тобто не пізніше 25 червня. Сьогодні вже 27 червня, проте ніякого рішення від суду ні Андрій Білецький, ні його представники не отримали", – пояснили в "Нацкорпусі".

Представники політичної партії розповідають, що бездіяльність і небажання розглядати звернення Білецького в суді аргументували нібито наявністю недоліків у представленому документі.

"В усній бесіді працівники суду повідомляють про те, що "в представлених документах є недоліки, які потрібно усунути". Однак які саме недоліки "виявили" в позові, залишається таємницею. Створюється враження, що все це робиться з єдиною метою – не вступати в конфлікт з місцевою владою, яка прийняла рішення про перейменування проспекту на честь радянського ката Жукова", – заявили в "Нацкорпусі".

В "Нацкорпусі" також припускають, що у Харківському окружному суді з розглядом звернення навмисно зволікають, щоб дочекатися відпусток і надовго забути про резонансному питанні. Ще одна версія – розгляд звернення Білецького таким чином намагаються скеровувати до іншого суду.

Нагадаємо, 19 червня цього року Харківська міська рада проголосувала за перейменування проспекту імені Петра Григоренка назад – на честь маршала Жукова. Таке рішення депутати ухвалили більшістю голосів. Майже відразу після голосування його підписав міський голова Харкова Геннадій Кернес.