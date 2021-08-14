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Нацкорпус анонсировал продолжение протестных акций возле ОП

Автор: РБК-Украина

В акции протеста возле Офиса президента приняли участие около четырех тысяч людей. "Национальный корпус", который накануне созвал митинг, анонсировал продолжение протестов.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В партии утверждают, что участники акции протестовали против уступок в переговорах по оккупированным территориям, а также против политических репрессий, организованных властью.

"За полторы недели провели более ста обысков. Это дело, которое касается далеко не только Национального корпуса, или только ветеранов или членов патриотических организаций", - сказал лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий во время своего выступления.

В то же время по его словам, полиция пыталась препятствовать проведению мирной акции под ОП.

Он также отметил, что власть начала наступление на ветеранское и патриотическое сообщество, чтобы нейтрализовать ту часть общества, которая будет готова выйти на протест, когда во власти пойдут на уступки в переговорах по оккупированным территориям.

"Они требуют реализацию формулы Штайнмайера, они требуют выборов в "ДНР" и признания, фактического признания террористов властью на этой территории. Россияне требуют дать воду в Крым и требуют сделать это быстро”, - заявил Белецкий.

Напомним, сегодня, 14 августа, "Национальный корпус" провел акцию под офисом президента в ходе которой произошли столкновения с полицией.

Отметить, в результате столкновений пострадали восемь правоохранителей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало РБК-Украина, 7августа лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал всех выходить на поддержку задержанных активистов.

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НацкорпусОфис президента