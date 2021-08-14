Нацкорпус анонсував продовження протестних акцій біля ОП

В партії стверджують, що учасники акції протестували проти поступків у перемовинах щодо окупованих територій, а також проти політичних репресій, організованих владою.

"За півтора тижня провели понад сто обшуків. Це справа, яка стосується далеко не лише Національного Корпусу, або лише ветеранів чи членів патріотичних організацій", - сказав лідер Нацкорпусу Андрій Білецький під час свого виступу.

Водночас за його словами, поліція намагалась перешкоджати проведенню мирної акції під ОП.

Він також наголосив, що влада розпочала наступ на ветеранську та патріотичну спільноту, аби нейтралізувати ту частину суспільства, яка буде готова вийти на протест, коли у владі підуть на поступки в перемовинах щодо окупованих територій.

"Вони вимагають реалізацію формули Штайнмаєра, вони вимагають виборів у "ДНР" і визнання, фактичного визнання терористів владою на цій території. Росіяни вимагають дати воду в Крим і вимагають зробити це швидко”, - заявив Білецький.