"Нацкорпус" анонсировал массовые протесты из-за арестов своих активистов

Партия называет задержание политическими преследованиями, заказчиком которых является власть.

В ответ на решение суда, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал всех выходить на поддержку задержанных активистов.

"Это наши люди, я повторюсь - наши люди. Не "Национального корпуса", не ветеранской среды, а именно наши, то есть украинцы, те, которые за нее тянули, за нее были готовы умирать, и за которых и мы, если надо, будем готовы умирать, ибо это и есть единственное, что называется национализмом - когда ты готов тянуть за свое и за своих", - сказал Билецкий.

В дальнейшем "Нацкорпус" обещает расширять протестные акции и сделать их еще более массовыми.

"Поскольку власть прибегла к откровенным репрессиям - мы оставляем за собой право на ответ. Осознавая, что за всем этим стоит власть, наши силы будут направлены к тем, кто эту историю инициировал и кто ею руководит", - отметили в партии.