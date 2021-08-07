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"Нацкорпус" анонсував масові протести через арешти своїх активістів

Автор: РБК-Україна

Шевченківський районний суд Києва 16 годин розглядав справу проти представників "Національного корпусу”. Для всіх сімох затриманих, яких звинувачують у створенні злочинного угрупування, була обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Нацкорпусу".

Партія називає затримання політичними переслідуваннями, замовником яких є влада.

У відповідь на рішення суду, лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький закликав всіх виходити на підтримку затриманих активістів.

"Це наші люди, я повторюся - наші люди. Не "Національного корпусу", не ветеранського середовища, а саме наші, тобто українці, ті, які за неї тягнули, за неї були готові помирати, і за яких і ми, якщо треба, будемо готові помирати, бо це і є єдине, що називається націоналізмом - коли ти готовий тягнути за своє і за своїх", - сказав Білецький.

Надалі "Нацкорпус" обіцяє розширювати протестні акції та зробити їх ще більш масовими.

"Оскільки влада вдалась до відвертих репресій - ми залишаємо за собою право на відповідь. Усвідомлюючи, що за всім цим стоїть влада, наші сили будуть спрямовані до тих, хто цю історію ініціював і хто нею керує", - зазначили в партії.

Нагадаємо, мітинг на підтримку затриманих тривав з 10 ранку, а розійшлися люди лише після оголошення останнього вироку - біля третьої години ночі. За підрахунками ЗМІ, під судом постійно перебувало близько 2,5-3 тис. осіб.

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