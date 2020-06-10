Нацкорпус анонсировал акцию протеста из-за рассмотрения дела по иску Сивохи

Печерский районный суд Киева 12 июня будет рассматривать иск бывшего советника секретаря СНБО Сергея Сивохи, поданный против ветеранов ООС, при участии которых произошла потасовка во время презентации национальной платформы примирения и единства. В связи с этим, представители партии “Национальный корпус” анонсировал акции протестов под зданием суда, чтобы обеспечить "справедливое рассмотрение дела".

Об этом говорится в видеообращении, коорое было опубликовано в Telegram-канале Нацкорпуса, передает РБК-Украина.

“В Печерский районный суд в качестве потерпевшего вызван Сивохо С. А., который, по сути, обвиняет защитников Украины, ветеранов российско-украинской войны в совершении противодействия российской диверсии в самом центре Киева. К сожалению, при власти Зеленского - это преступление. А ветеранов теперь обвиняют в том, что не удержали в вертикальном положении ватного сепаратиста Сивоху”, - сказано в видеообращении.

Нацкорпус также обратился к украинским патриотам и националистам с призывом прийти к Печерскому суду 12 июня в 14:30, чтобы поддержать ветеранов и выразить протест действиям власти на Донбассе.

Напомним, 12 марта 2020 года в Киеве должна была состояться презентация Национальной платформы примирения и единства, инициатором создания которой выступил тогдашний советник секретаря СНБО Сергея Сивохо. На мероприятии присутствовали активисты “Национального Корпуса” – в частности, руководитель киевского отделения партии Сергей Тамарин, ветераны Юрий Капля и Александр Демидов.