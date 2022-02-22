Нацкомиссия по тарифам должна стать независимым регулятором, - нардеп

Национальная комиссия на транспорте (НКРТ) должна быть создана по европейскому образцу, с сохранением максимальной независимости решений, только так она сможет сохранить объективность в тарифных вопросах.

"Единая Европа давно создала независимых регуляторов, которые регулируют тарифы на транспорте. Успешный опыт ЕС может оказаться ценным для Украины, ведь в нашей экономике до сих пор сохранились такие транспортные монополисты, как "Укрзализныця", Администрация морских торговых портов, "Дельта-Лоцман" и "Украэрорух". Все они безосновательно повышают тарифы, заставляя бизнес нести дополнительные расходы", - подчеркнул нардеп.

Предполагалось, что власть и бизнес сядут за стол переговоров и совместно разработают соответствующий законопроект, напомнил Шпенов. Однако власть решила пойти другим путем, и зарегистрировала законопроект №6514, которым НКРТ подчиняется президенту. А это - нарушение Конституции, ведь правительство пытается наделить главу государства не свойственными ему полномочиями.

"Таким образом власть демонстрирует, что не собирается бороться с монополиями на транспорте, а просто хочет подчинить их себе - чтобы Офис президента решал, какими будут тарифы на ж/д перевозки или перевалку грузов в портах. Зачем это нужно власти? Чтобы получить рычаг давления на собственников бизнеса и ввести "крышевание" целых отраслей экономики, в первую очередь ориентированных на экспорт - АПК и ГМК", - уверен Шпенов.

Если Нацкомиссию подчинят президенту, ее решения будут оспариваться в судах, уверен нардеп. В итоге вместо решения проблемы транспортных монополий, власть получит сотни судебных разбирательств и правовой коллапс в транспортной отрасли.

"Бизнес не будет знать, какое решение НКРТ нужно выполнять, а какое нет. Такая ситуация чревата сбоями в работе национальной системы логистики, а значит - убытками для компаний и государственного бюджета. Проект №6514 следует отозвать из парламента, пока власть не наделала непоправимых ошибок в регулировании транспорта", - резюмировал нардеп.