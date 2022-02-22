Нацкомісія з тарифів має стати незалежним регулятором, - нардеп

Національна комісія на транспорті (НКРТ) має бути створена за європейським зразком, із збереженням максимальної незалежності рішень, лише так вона зможе зберегти об'єктивність у тарифних питаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку народного депутата Дмитра Шпенова.

"Єдина Європа давно створила незалежних регуляторів, які регулюють тарифи на транспорті. Успішний досвід ЄС може виявитися цінним для України, адже у нашій економіці досі збереглися такі транспортні монополісти, як "Укрзалізниця", Адміністрація морських торговельних портів, "Дельта-Лоцман"" та "Украерорух". Усі вони безпідставно підвищують тарифи, змушуючи бізнес нести додаткові витрати", - наголосив нардеп.

Передбачалося, що влада та бізнес сядуть за стіл переговорів та спільно розроблять відповідний законопроект, нагадав Шпенов. Проте влада вирішила піти іншим шляхом і зареєструвала законопроект №6514, яким НКРТ підпорядковується президенту. А це - порушення Конституції, адже уряд намагається наділити главу держави не властивими йому повноваженнями.

"Таким чином влада демонструє, що не збирається боротися з монополіями на транспорті, а просто хоче підпорядкувати їх собі - щоб Офіс президента вирішував, якими будуть тарифи на залізничні перевезення або перевалку вантажів у портах. Навіщо це потрібно владі? Щоб отримати важіль тиску на власників бізнесу та запровадити "кришування" цілих галузей економіки, насамперед орієнтованих на експорт - АПК та ГМК", - упевнений Шпенов.

Якщо Нацкомісію підпорядкують президенту, її рішення заперечуватимуться в судах, упевнений нардеп. У результаті, замість вирішення проблеми транспортних монополій, влада отримає сотні судових розглядів та правовий колапс у транспортній галузі.

"Бізнес не знатиме, яке рішення НКРТ потрібно виконувати, а яке ні. Така ситуація загрожує збоями в роботі національної системи логістики, а значить - збитками для компаній і державного бюджету. Проект №6514 слід відкликати з парламенту, поки влада не наробила непоправних помилок у регулюванні транспорту", - резюмував нардеп.