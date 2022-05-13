Нацкомиссия остановила лицензию биржи, на которой "Нафтогаз" торговал газом

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила действие лицензии биржи, на которой НАК "Нафтогаз Украины" продавал газ. Украинской компании придется искать новую торговую площадку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Регулятор отметил, что связанные с владельцами и правлением УМВБ лица вели деятельность на которую не имели лицензии. Решение НКЦБФР принято для проверки этих фактов, поскольку они могут негативно повлиять на товарные рынки Украины.

"НКЦБФР приняла решение остановить действие лицензии на производство деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах ЧАО "Украинская межбанковская валютная биржа" окончания действия военного положения", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года "Нафтогаз" готовился выйти на биржу для продажи газа украинской добычи. Цель - обеспечить рыночную цену в 2022 году. Первые торги должны были пройти в мае текущего года. Подробнее о том, как в Украине должны были начать торговать газом - в материале РБК-Украина.

Отметим, в конце прошлого года УМВБ получила лицензию на торговлю газом. В апреле "Нафтогаз" перевел свои продажи с "Украинской энергетической биржи" на эту площадку.

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