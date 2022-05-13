Нацкомиссия остановила лицензию биржи, на которой "Нафтогаз" торговал газом
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила действие лицензии биржи, на которой НАК "Нафтогаз Украины" продавал газ. Украинской компании придется искать новую торговую площадку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"НКЦБФР приняла решение остановить действие лицензии на производство деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах ЧАО "Украинская межбанковская валютная биржа" окончания действия военного положения", - говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что связанные с владельцами и правлением УМВБ лица вели деятельность на которую не имели лицензии. Решение НКЦБФР принято для проверки этих фактов, поскольку они могут негативно повлиять на товарные рынки Украины.
Напомним, в декабре прошлого года "Нафтогаз" готовился выйти на биржу для продажи газа украинской добычи. Цель - обеспечить рыночную цену в 2022 году. Первые торги должны были пройти в мае текущего года. Подробнее о том, как в Украине должны были начать торговать газом - в материале РБК-Украина.
Отметим, в конце прошлого года УМВБ получила лицензию на торговлю газом. В апреле "Нафтогаз" перевел свои продажи с "Украинской энергетической биржи" на эту площадку.
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