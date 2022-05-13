Нацкомісія зупинила ліцензію біржі, на якій "Нафтогаз" торгував газом

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зупинила дію ліцензії біржі, на якій НАК "Нафтогаз України" продавав газ. Українській компанії доведеться шукати новий торговий майданчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регулятора.

Регулятор зазначив, що пов'язані з власниками та правлінням УМВБ особи вели діяльність на яку не мали ліцензії. Рішення НКЦПФР прийнято для перевірки цих фактів, оскільки вони можуть негативно вплинути на товарні ринки України.

"НКЦПФР прийняла рішення зупинити дію ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" закінчення дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні минулого року "Нафтогаз" готувався вийти на біржу для продажу газу українського видобутку. Мета - забезпечити ринкову ціну у 2022 році. Перші торги повинні були пройти в травні поточного року. Детальніше про те, як в Україні повинні були почати торгувати газом - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, наприкінці минулого року УМВБ отримала ліцензію на торгівлю газом. У квітні "Нафтогаз" перевів свої продажі з "Української енергетичної біржі" на цей майданчик.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.