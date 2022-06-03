UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как было с нацистами: Украина призвала создать трибунал для российских преступников

Фото: МИД Украины призвал создать трибунал для российских преступников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество поддержать создание Специального Трибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Российские преступники должны предстать перед Трибуналом так, как это было с руководством нацистской Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД Украины к 100 дням с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

"Пока Кремль не прекратит начатую им войну и не понесет должное наказание за свои преступления, в том числе в виде компенсаций за причиненные разрушения и судебные приговоры для военных преступников, санкционный давление должен только усиливаться", - говорится в комментарии.

Как отметили в МИД, путинский режим должен потерять всякое влияние в мире и возможности осуществлять внешнюю агрессию, вести информационные и психологические операции, распространять коррупцию и манипулировать историей и культурой ради защиты своих захватнических интересов.

"Уверены, что победа Украины в войне станет толчком к обновлению общей архитектуры мировой безопасности и созданию действенных механизмов, которые бы сделали невозможным повторение как российской, так и любой другой международной агрессии", - говорится в заявлении.

Напомним, Европарламент поддержал создание трибунала, который будет судить Россию за военные преступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины