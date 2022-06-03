Як було з нацистами: Україна закликала створити трибунал для російських злочинців

"Поки Кремль не припинить розпочату ним війну і не понесе належне покарання за свої злочини, у тому числі у вигляді компенсацій за завдані руйнування та судових вироків для воєнних злочинців, санкційний тиск має лише посилюватися", - йдеться в коментарі.

Як зазначили в МЗС, путінський режим повинен втратити будь-який вплив у світі й можливості здійснювати зовнішню агресію, вести інформаційні та психологічні операції, поширювати корупцію та маніпулювати історією та культурою заради захисту своїх загарбницьких інтересів.

"Впевнені, що перемога України у війні стане поштовхом до оновлення загальної архітектури світової безпеки та створення дієвих механізмів, які б унеможливили повторення як російської, так і будь-якої іншої міжнародної агресії", - йдеться в заяві.