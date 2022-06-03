Как было с нацистами: Украина призвала создать трибунал для российских преступников
Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество поддержать создание Специального Трибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Российские преступники должны предстать перед Трибуналом так, как это было с руководством нацистской Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД Украины к 100 дням с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.
"Пока Кремль не прекратит начатую им войну и не понесет должное наказание за свои преступления, в том числе в виде компенсаций за причиненные разрушения и судебные приговоры для военных преступников, санкционный давление должен только усиливаться", - говорится в комментарии.
Как отметили в МИД, путинский режим должен потерять всякое влияние в мире и возможности осуществлять внешнюю агрессию, вести информационные и психологические операции, распространять коррупцию и манипулировать историей и культурой ради защиты своих захватнических интересов.
"Уверены, что победа Украины в войне станет толчком к обновлению общей архитектуры мировой безопасности и созданию действенных механизмов, которые бы сделали невозможным повторение как российской, так и любой другой международной агрессии", - говорится в заявлении.
Напомним, Европарламент поддержал создание трибунала, который будет судить Россию за военные преступления.
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