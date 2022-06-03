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Как было с нацистами: Украина призвала создать трибунал для российских преступников

Новина українською →
Украина, Пятница 03 июня 2022 09:42
Как было с нацистами: Украина призвала создать трибунал для российских преступников Фото: МИД Украины призвал создать трибунал для российских преступников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество поддержать создание Специального Трибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Российские преступники должны предстать перед Трибуналом так, как это было с руководством нацистской Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД Украины к 100 дням с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

"Пока Кремль не прекратит начатую им войну и не понесет должное наказание за свои преступления, в том числе в виде компенсаций за причиненные разрушения и судебные приговоры для военных преступников, санкционный давление должен только усиливаться", - говорится в комментарии.

Как отметили в МИД, путинский режим должен потерять всякое влияние в мире и возможности осуществлять внешнюю агрессию, вести информационные и психологические операции, распространять коррупцию и манипулировать историей и культурой ради защиты своих захватнических интересов.

"Уверены, что победа Украины в войне станет толчком к обновлению общей архитектуры мировой безопасности и созданию действенных механизмов, которые бы сделали невозможным повторение как российской, так и любой другой международной агрессии", - говорится в заявлении.

Напомним, Европарламент поддержал создание трибунала, который будет судить Россию за военные преступления.

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МИД Украины
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