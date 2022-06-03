Як було з нацистами: Україна закликала створити трибунал для російських злочинців
Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального Трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України. Російські злочинці мають постати перед Трибуналом так, як це було з керівництвом нацистської Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС України до 100 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
"Поки Кремль не припинить розпочату ним війну і не понесе належне покарання за свої злочини, у тому числі у вигляді компенсацій за завдані руйнування та судових вироків для воєнних злочинців, санкційний тиск має лише посилюватися", - йдеться в коментарі.
Як зазначили в МЗС, путінський режим повинен втратити будь-який вплив у світі й можливості здійснювати зовнішню агресію, вести інформаційні та психологічні операції, поширювати корупцію та маніпулювати історією та культурою заради захисту своїх загарбницьких інтересів.
"Впевнені, що перемога України у війні стане поштовхом до оновлення загальної архітектури світової безпеки та створення дієвих механізмів, які б унеможливили повторення як російської, так і будь-якої іншої міжнародної агресії", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини.
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