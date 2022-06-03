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Як було з нацистами: Україна закликала створити трибунал для російських злочинців

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Україна, П'ятниця 03 червня 2022 09:42
Як було з нацистами: Україна закликала створити трибунал для російських злочинців Фото: МЗС України закликав створити трибунал для російських злочинців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального Трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України. Російські злочинці мають постати перед Трибуналом так, як це було з керівництвом нацистської Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС України до 100 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

"Поки Кремль не припинить розпочату ним війну і не понесе належне покарання за свої злочини, у тому числі у вигляді компенсацій за завдані руйнування та судових вироків для воєнних злочинців, санкційний тиск має лише посилюватися", - йдеться в коментарі.

Як зазначили в МЗС, путінський режим повинен втратити будь-який вплив у світі й можливості здійснювати зовнішню агресію, вести інформаційні та психологічні операції, поширювати корупцію та маніпулювати історією та культурою заради захисту своїх загарбницьких інтересів.

"Впевнені, що перемога України у війні стане поштовхом до оновлення загальної архітектури світової безпеки та створення дієвих механізмів, які б унеможливили повторення як російської, так і будь-якої іншої міжнародної агресії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини.

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