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Национальный Интернет оператор WNET приобрел днепровские активы "Велтон.Телеком"

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Четверг 11 ноября 2021 18:15

Национальный IP-оператор Украины WNET, Киев, входящий в международную группу телеком-компаний WNET.Global, New York, и один из пионеров украинского телеком-рынка компания «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ», Харьков, сообщили о заключении сделки по приобретению активов компании «Велтон» в г. Днепр.

В результате сделки WNET увеличит собственную оптоволоконную сеть в г. Днепр до 600 км, а количество подключенных зданий достигнет 800. Также на обслуживание в сеть WNET переходят все региональные клиенты «Велтон» и персонал днепровского офиса. Таким образом, компания существенно усилит лидирующие позиции на рынке предоставления высококачественных телеком-услуг для бизнеса в этом регионе. После окончания интеграции WNET сможет предоставлять весь спектр услуг согласно концепции «территория OnNet» с возможностью подключения сроком до 5 дней от даты заявки на всей территории г. Днепр.

«С 2006 года Днепр является стратегическим регионом для развития WNET. До этого момента мы целенаправленно наращивали и развивали свою сеть здесь, но происходило это эволюционным путем. А в этом году мы сделали качественный скачок и выбрали Днепр одним из наших приоритетов на 2022 год», — заявил Олег БОНДАРЕНКО, генеральный директор WNET.
Национальный Интернет оператор WNET приобрел днепровские активы &quot;Велтон.Телеком&quot;

«Мы провели аудит сети и приступили к модернизации и приведению ее к корпоративным стандартам WNET. В рамках этого будут созданы 2 площадки уровня WNET.Core с пропускной способностью Nх100 Гбит/с и 8 новых площадок уровня WNET.Distribution c пропускной способностью Nх40 Гбит/с на левом и правом берегах Днепра, а все подключенные здания будут переподключены к сети на скорости 10 Гбит/с. Мы планируем закончить полную интеграцию уже через 3 месяца», — сообщил Геннадий ГОРЮШКИН, технический директор WNET.
Национальный Интернет оператор WNET приобрел днепровские активы &quot;Велтон.Телеком&quot;

«Начиная с 2008 года WNET приобрел и успешно интегрировал более 20 компаний и сетей. И этот опыт, как в Украине, так и за ее пределами, позволяет нам выстроить процессы таким образом, чтобы абоненты получили существенное улучшение обслуживания и увеличение перечня предоставляемых сервисов. Этот результат стал возможным благодаря накопленным экспертным знаниям, выработанным стандартам и уникальной системе управления реальностью MONIKA. После модернизации сети абоненты в сегменте B2C смогут перейти на гигабитные скорости, в сегменте B2B — получить услуги на скорости 10 Гбит/с и выше, а наши партнеры по B2O рынку — воспользоваться инфраструктурой Nx100 Гбит/с. Заказ всех телеком-услуг доступен в онлайн-режиме с проверкой технической возможности непосредственно на нашем сайте, что является уникальным сервисом на украинском рынке», — подчеркнул Сергей ГАНИЧЕВ, коммерческий директор WNET.
Национальный Интернет оператор WNET приобрел днепровские активы &quot;Велтон.Телеком&quot;

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