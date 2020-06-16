Национальный банк немного поднял курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2020 года установил официальный курс евро на отметке 30,23 гривен. Это на три копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

В частности, официальный курс евро на 17 июня установлен на таком уровне: 30,239 гривен (+0,0328 грн). При этом курс евро на 16 июня составлял 30,2062 гривен за евро.

Наличный рынок

Наличный евро в обменных пунктах 16 июня продавался в среднем за 30,30 гривен, что на 10 копеек выше, чем вчера. Средний курс покупки евро составил 29,77 (29,71 - 15 июня), продажи - 30,30 (30,20 - 15 июня) грн за евро.

Межбанк

Торги на межбанке сегодня также начались с укрепления евро, который вырос на 8 копеек и торговался на отметке 30,31 гривен. Ближе к закрытию сессии европейская валюта откатилась до прежних значений и находилась в районе 30,20 гривен.

Курс доллара

На 17 июня официальный курс доллара установлен на уровне 26,74 гривен. Американская валюта подешевела на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.