Національний банк дещо підвищив курс євро

Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2020 року встановив офіційний курс євро на позначці 30,23 гривень. Це на три копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Зокрема, офіційний курс євро на 17 червня встановлено на такому рівні: 30,239 гривень (+0,0328 грн). При цьому курс євро на 16 червня становив 30,2062 гривень за євро.

Готівковий ринок

Готівковий євро в обмінних пунктах 16 червня продавався в середньому за 30,30 гривень, що на 10 копійок вище, ніж вчора. Середній курс покупки євро склав 29,77 (29,71 - 15 червня), продажу - 30,30 (30,20 - 15 червня) грн за євро.

Міжбанк

Торги на міжбанку сьогодні також почалися зі зміцнення євро, який виріс на 8 копійок і торгувався на позначці 30,31 гривень. Ближче до закриття сесії європейська валюта впала до колишніх значень і знаходилася в районі 30,20 гривень.

Курс долара

На 17 червня офіційний курс долара встановлено на рівні 26,74 гривень. Американська валюта подешевшала на 10 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.