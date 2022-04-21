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Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Sberbank CZ

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Прага, Четверг 21 апреля 2022 00:26
Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Sberbank CZ Sberbank CZ (Фото: faei.cz)
Автор: Константин Широкун

Национальный банк Чехии отозвал лицензию на банковскую деятельность у чешского филиала "Сбербанка" - Sberbank CZ. Решение вступит в действие с начала следующего месяца

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finreport.

Sberbank CZ может оспорить решение об отзыве лицензии в специальной банковской комиссии и Совете Национального банка Чехии. Если этого не произойдет, то оно вступит в законную силу. Чешский Нацбанк еще 28 февраля начал процесс отзыва лицензии на банковскую деятельность у Sberbank CZ. Финансовым регулятором решение было принято из-за ситуации с ликвидностью Sberbank CZ в связи с активным закрытием вкладов клиентами на фоне ситуации на Украине.

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