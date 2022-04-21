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Національний банк Чехії відкликав ліцензію у Sberbank CZ

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Прага, Четвер 21 квітня 2022 00:26
Національний банк Чехії відкликав ліцензію у Sberbank CZ Sberbank CZ (Фото: faei.cz)
Автор: Константин Широкун

Національний банк Чехії відкликав ліцензію на банківську діяльність у чеської філії "Ощадбанку" - Sberbank CZ. Рішення вступить в дію з початку наступного місяця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finreport.

Sberbank CZ може оскаржити рішення про відкликання ліцензії в спеціальній банківській комісії та Раді Національного банку Чехії. Якщо цього не відбудеться, то воно вступить в законну силу. Чеський Нацбанк ще 28 лютого почав процес відкликання ліцензії на банківську діяльність у Sberbank CZ. Фінансовим регулятором рішення було прийнято через ситуацію з ліквідністю Sberbank CZ у зв'язку з активним закриттям вкладів клієнтами на тлі ситуації на Україні.

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