В Национальном музее истории Украины отстранили директора и начали проверку

В Национальном музее истории Украины начала проверку комиссия Министерства культуры, а директора отстранила от должности. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу музея.

Отмечается, что проверка началась в связи с приказом Минкульта. Приказ подписал Госсекретарь, глава комиссии по проведению ликвидации Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев.

"Проверка инициирована жалобой небольшой группы сотрудников НМИУ, которым не нравится движение музея. Этим же приказом на время проверки отстранили от исполнения обязанностей генерального директора НМИУ Татьяну Сосновскую, что вызвало беспокойство значительной части коллектива", - отметили в пресс-службе.

Также в музее отметили, что их удивило решение Минкульта о назначении на временную должность директора лица из числа жалобщиков.

"Коллектив Национального музея истории Украины надеется, что решение комиссии будет объективным и беспристрастным... В то же время подчеркиваем, что двери музея и в дальнейшем гостеприимно открыты для наших гостей", - заверили в НМИУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверные сведения в декларации первого заместителя главы Министерства культуры Светланы Фоменко на сумму свыше 1,4 млн грн.