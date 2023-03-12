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Національний роумінг: як користуватися, коли немає зв’язку

Фото: телефон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Якщо зникло покриття вашого мобільного оператора, то українці можуть під'єднатися до іншого доступного мобільного оператора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"На період воєнного стану в Україні діє послуга "Безкоштовний національний роумінг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така можливість особливо актуальна в умовах перебоїв з електропостачанням. Як це робиться:

  • Для Android: Налаштування - Мобільна мережа (Підключення) - Оператор;
  • Для iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі.

"Національний роумінг дуже потрібний для мешканців прифронтових територій. Особливо коли людина хоче повідомити про бажання евакуюватися", - додали у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що безкоштовний роумінг для українців Європі діятиме ще півроку. Оператори ЄС та України продовжили відповідну угоду.

Європейська комісія ухвалила пропозицію включити роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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