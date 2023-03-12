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Национальный роуминг: как пользоваться, когда нет связи

Фото: телефон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Если исчезло покрытие вашего мобильного оператора, то украинцы могут подключиться к другому доступному мобильному оператору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"На период военного положения в Украине действует услуга "Бесплатный национальный роуминг", – говорится в сообщении.

Такая возможность особенно актуальна в условиях перебоев с электроснабжением. Как это делается:

  • Для Android: Настройки - Мобильная сеть (Подключение) - Оператор;
  • Для iOS: Параметры - Сотовые данные - Выбор сети.

"Национальный роуминг очень нужен для жителей прифронтовых территорий. Особенно, когда человек хочет сообщить о желании эвакуироваться", - добавили в Минреинтеграции.

Напомним, что бесплатный роуминг для украинцев в Европе будет действовать еще полгода. Операторы ЕС и Украины продлили соответствующее соглашение.

Европейская комиссия приняла предложение включить роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

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