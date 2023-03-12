Национальный роуминг: как пользоваться, когда нет связи

Если исчезло покрытие вашего мобильного оператора, то украинцы могут подключиться к другому доступному мобильному оператору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"На период военного положения в Украине действует услуга "Бесплатный национальный роуминг", – говорится в сообщении.
Такая возможность особенно актуальна в условиях перебоев с электроснабжением. Как это делается:
"Национальный роуминг очень нужен для жителей прифронтовых территорий. Особенно, когда человек хочет сообщить о желании эвакуироваться", - добавили в Минреинтеграции.
Напомним, что бесплатный роуминг для украинцев в Европе будет действовать еще полгода. Операторы ЕС и Украины продлили соответствующее соглашение.
Европейская комиссия приняла предложение включить роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
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