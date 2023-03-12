Національний роумінг: як користуватися, коли немає зв’язку

Якщо зникло покриття вашого мобільного оператора, то українці можуть під'єднатися до іншого доступного мобільного оператора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"На період воєнного стану в Україні діє послуга "Безкоштовний національний роумінг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така можливість особливо актуальна в умовах перебоїв з електропостачанням. Як це робиться:

Для Android : Налаштування - Мобільна мережа (Підключення) - Оператор;

: Налаштування - Мобільна мережа (Підключення) - Оператор; Для iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі.

"Національний роумінг дуже потрібний для мешканців прифронтових територій. Особливо коли людина хоче повідомити про бажання евакуюватися", - додали у Мінреінтеграції.