ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Національний роумінг: як користуватися, коли немає зв’язку

Новость на русском →
Україна, Неділя 12 березня 2023 05:47
Національний роумінг: як користуватися, коли немає зв’язку Фото: телефон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Якщо зникло покриття вашого мобільного оператора, то українці можуть під'єднатися до іншого доступного мобільного оператора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"На період воєнного стану в Україні діє послуга "Безкоштовний національний роумінг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така можливість особливо актуальна в умовах перебоїв з електропостачанням. Як це робиться:

  • Для Android: Налаштування - Мобільна мережа (Підключення) - Оператор;
  • Для iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі.

"Національний роумінг дуже потрібний для мешканців прифронтових територій. Особливо коли людина хоче повідомити про бажання евакуюватися", - додали у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що безкоштовний роумінг для українців Європі діятиме ще півроку. Оператори ЄС та України продовжили відповідну угоду.

Європейська комісія ухвалила пропозицію включити роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації