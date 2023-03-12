ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Национальный роуминг: как пользоваться, когда нет связи

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 марта 2023 05:47
Национальный роуминг: как пользоваться, когда нет связи Фото: телефон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Если исчезло покрытие вашего мобильного оператора, то украинцы могут подключиться к другому доступному мобильному оператору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"На период военного положения в Украине действует услуга "Бесплатный национальный роуминг", – говорится в сообщении.

Такая возможность особенно актуальна в условиях перебоев с электроснабжением. Как это делается:

  • Для Android: Настройки - Мобильная сеть (Подключение) - Оператор;
  • Для iOS: Параметры - Сотовые данные - Выбор сети.

"Национальный роуминг очень нужен для жителей прифронтовых территорий. Особенно, когда человек хочет сообщить о желании эвакуироваться", - добавили в Минреинтеграции.

Напомним, что бесплатный роуминг для украинцев в Европе будет действовать еще полгода. Операторы ЕС и Украины продлили соответствующее соглашение.

Европейская комиссия приняла предложение включить роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши
Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации