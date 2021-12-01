Национальная авиакомпания UNA выполнит первый рейс в 2022 году, - Зеленский

Национальный авиаперевозчик Ukrainian National Airlines (UNA) , о создание которого в рамках программы "Большая стройка" недавно объявил глава государства Владимир Зеленский, начнет выполнять рейсы в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Первый рейс национального авиаперевозчика будет в 2022 году. К 2025-му будет полностью сформирован флот компании - не менее 20 новых современных суден", - сказал глава государства.

Национальная авиакомпания UNA, по словам президента, будет выполнять как внутренние, так и международные рейсы. Последнему поспособствует соглашение об открытом небе с ЕС, известное как "авиационный безвиз".

"UNA обязательно приземлится в ЕС", - сказал Зеленский.