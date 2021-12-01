UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Национальная авиакомпания UNA выполнит первый рейс в 2022 году, - Зеленский

Автор: Наталия Гурковская

Национальный авиаперевозчик Ukrainian National Airlines (UNA), о создание которого в рамках программы "Большая стройка" недавно объявил глава государства Владимир Зеленский, начнет выполнять рейсы в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Первый рейс национального авиаперевозчика будет в 2022 году. К 2025-му будет полностью сформирован флот компании - не менее 20 новых современных суден", - сказал глава государства.

Национальная авиакомпания UNA, по словам президента, будет выполнять как внутренние, так и международные рейсы. Последнему поспособствует соглашение об открытом небе с ЕС, известное как "авиационный безвиз".

"UNA обязательно приземлится в ЕС", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, UNA будет функционировать как государственное акционерное предприятие. Это позволит привлекать частный капитал и быстрее развиваться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиакомпания