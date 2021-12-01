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Національна авіакомпанія UNA виконає перший рейс у 2022 році, - Зеленський

Автор: Наталія Гурковська

Національний авіаперевізник Ukrainian National Airlines (UNA), про створення якого в рамках програми "Велике будівництво" нещодавно оголосив голова держави Володимир Зеленський, почне виконувати рейси у 2022 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до Верховної ради зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

"Перший рейс національного авіаперевізника буде в 2022 році. До 2025-го буде повністю сформовано флот компанії - не менше 20 нових сучасних суден", - сказав глава держави.

Національна авіакомпанія UNA, за словами президента, виконуватиме як внутрішні, так і міжнародні рейси. Останньому сприятиме угода про відкрите небо з ЄС, відома як "авіаційний безвіз".

"UNA обов'язково приземлиться в ЄС", - сказав Зеленський.

Як повідомлялось, UNA функціонуватиме як акціонерне підприємство. Це дозволить залучати приватний капітал та швидше розвиватися.

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