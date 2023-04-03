UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Національна опозиційна коаліція" перемогла: результати виборів у Фінляндії

Фото: Парламентські вибори у Фінляндії: перемогла "Національна опозиційна коаліція" (pixabay com)
Автор: Максим Шушко

У неділю, 2 квітня, у Фінляндії відбулися парламентські вибори, на яких здобула перемогу "Національна опозиційна коаліція".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MTV.

Незважаючи на напружену боротьбу за перше місце, перемогу з незначним відривом здобула "Національна опозиційна коаліція" на чолі з Петтером Орло, набравши 20,8 відсотка голосів.

Друге місце посіла політична сила "Істинні Фіни" з результатом 20,1%.

Чинний прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін набрала 35 623 голоси. Її Соціал-демократична партія виборола 19,9 відсотка.

Новий парламент складається з 54 відсотків чоловіків та 46 % жінок. 130 із 200 депутатів продовжили свої повноваження. Найвищий показник явки виборців зафіксовано у Гельсінкі (77,5), найнижчий – на Аландських островах (59,7).

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін прийняла свою поразку на виборах.

Нагадаємо, партія Маррін поступається виборами правої Національної опозиційної коаліції на чолі з Петтером Орпо, який може стати наступним главою уряду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия