"Націоналізують" житло та виселяють "неугодних". Окупанти продовжують тероризувати цивільних

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Забрати й поділити. Рашисти тероризують людей на ТОТ Запорізької області за радянськими методичками 30-х років", - наголосив Федоров.

За його даними, окупанти проводять "націоналізацію" житла: відбирають порожні помешкання тих, хто виїхав з окупації; виселяють "неугодних" та підселяють до людей військових армії РФ.

Крім того, російські військові, збираються роздати відібрані у людей земельні ділянки завезеним з Росії "героям СВО" як винагороду за участь у війні: відповідний законопроект внесли до кремлівської держдуми.

До того ж, за даними Федорова, окупанти під дулами автоматів забирають транспорт і гроші у цивільних.

"Люди в окупації виживають в умовах тотального безправ’я та беззаконня", - наголосив він.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Нещодавно Запорізька область знову зазнала атаки з боку російських окупантів. Зокрема, вони завдали ударів по населеному пункту Оріхів.

Проте варто зазначити, що дедалі частіше вибухи лунають й в окупованих містах Запорізької області. До прикладу в окупованому Бердянську.

Так, зокрема, нещодавно у районі Бердянська та поблизу чули вибухи. Повідомлялося про удар по місцю зосередження окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району.

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