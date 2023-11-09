ua en ru
Чт, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Націоналізація "Укрнафти": стало відомо, чому підприємство досі знаходиться в кризі

Четвер 09 листопада 2023 15:42
UA EN RU
Націоналізація "Укрнафти": стало відомо, чому підприємство досі знаходиться в кризі Фото: стало відомо, чому "Укрнафта" досі знаходиться в кризі (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Націоналізоване рік тому ПАТ "Укрнафта" ризикує зануритися у глибоку кризу та піти шляхом зупинених за часів незалежності та збанкрутілих держпідприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Telegraf.com.ua.

Зокрема, довкола "Укрнафти" спалахнула низка скандалів через корупційну складову. Так, стало відомо, що ПАТ після призначення гендиректора Сергія Корецького почало допомагати одіозним мільярдерам. Сам топ-менеджер вже фігурує у 4 кримінальних справах.

Водночас ПАТ продає пальне для потреб ЗСУ зі значною переплатою ПДВ. В ціну 105 тис. тон дизпалива для Міноборони на 5,4 млрд грн закладені і 20% ПДВ (це 902 млн грн). При цьому постанова уряду №178 дає право продавати паливо на потреби Сил оборони за 0%-ною ставкою ПДВ.

Водночас директор підприємства заробляє майже $45 тис. на місяць в "Укрнафті" і стільки ж – в "Укртатнафті", інші "топи" такоє щомісячно отримують від $10 тис. до $19 тис.

"Ще одним підтвердженням кадрової кризи в ПАТ стала резонансна справа проти другого директора Укрнафтобуріння Юрія Марковцева, призначеного Укрнафтою. НАБУ і САП оголосили підозру цьому топменеджеру у справі про розкрадання 1,3 млрд грн", - йдеться в матеріалі.

Також нагадується, що призначений голова наглядової ради Олександр Грибан став підозрюваним в розслідуванні НАБУ та САП про розтрату 60 млн грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрнафта
NEWS
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні