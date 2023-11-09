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Национализация "Укрнафты": стало известно, почему предприятие до сих пор находится в кризисе

Четверг 09 ноября 2023 15:42
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Национализация "Укрнафты": стало известно, почему предприятие до сих пор находится в кризисе Фото: стало известно, почему "Укрнафта" до сих пор находится в кризисе (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Национализированное год назад ПАО "Укрнафта" рискует погрузиться в глубокий кризис и пойти по пути остановленных во времена независимости и обанкротившихся госпредприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Telegraf.com.ua.

В частности, вокруг "Укрнафты" разгорелся ряд скандалов из-за коррупционной составляющей. Так, стало известно, что ПАО после назначения гендиректора Сергея Корецкого стало помогать одиозным миллиардерам. Сам топ-менеджер уже фигурирует по 4 уголовным делам.

В то же время, ПАО продает горючее для нужд ВСУ со значительной переплатой НДС. В цену 105 тыс. тонн дизтоплива для Минобороны на 5,4 млрд грн заложено и 20% НДС (это 902 млн грн). При этом постановление правительства №178 дает право продавать топливо на нужды сил обороны по 0%-ной ставке НДС.

В то же время директор предприятия зарабатывает почти $45 тыс. в месяц в "Укрнафте" и столько же - в "Укртатнафте", другие "топы" такое ежемесячно получают от $10 тыс. до $19 тыс.

"Еще одним подтверждением кадрового кризиса в ПАО стало резонансное дело против второго директора Укрнефтебурения Юрия Марковцева, назначенного Укрнефтью. НАБУ и САП объявили подозрение этому топ-менеджеру по делу о хищении 1,3 млрд грн", - говорится в материале.

Также напоминается, что назначенный председатель наблюдательного совета Александр Грибан стал подозреваемым в расследовании НАБУ и САП о растрате 60 млн. грн.

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