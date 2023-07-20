Націоналізація "Сенс Банку": російські власники-олігархи хочуть оскаржити рішення НБУ

Власники акцій "Сенс Банку" планують оскаржити його виведення з ринку після рішення Національного банку України.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми вже отримували повідомлення про намір акціонерів оскаржити цю процедуру. Нацбанк готовий до будь-якого розвитку подій. Рішення, яке приймалося сьогодні, обґрунтоване і приймалося відповідно до порядку та встановленої процедури", - наголосив Пишний.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку "Сенс Банку". Його власниками є підсанкційні російські олігархи Петро Авен, Михайло Фрідман та Андрій Косогов.

Як зазначали в НБУ, рішення, зокрема, обґрунтоване тим, що перелічені вище люди підтримують політику країни-агресора.

Вивід з ринку "Сенс Банку", ймовірно, призведе до його подальшої націоналізації. Для цього необхідне відповідне рішення Кабміну.

Більш детально про "Сенс Банк" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.