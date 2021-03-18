После национализации многие инженеры "Мотор Сичи" могут уехать в Россию, - эксперт

"Россия осуществила огромные инвестиции в развитие своей авиационной отрасли - это большой риск для Украины. Выбор любого инженера очевиден, когда человек смотрит на увядание отрасли в Украине и ее рост в России. Национализация "Мотор Сичи" ставит точку в развитии украинской авиастроительной отрасли. Реальность и будущее отрасли, завода совсем не таковы, какими ее пытаются показать политики. Профессионалы, работающие в отрасли, это прекрасно осознают - их не обмануть телевизионной картинкой", - рассказал эксперт.

По его словам, в России разрабатываются законодательные изменения для упрощения предоставления российского гражданства техническим специалистам, в том числе в IT-сфере.

Над законодательным пакетом федерального законодательства, который должен быть утвержден на протяжении текущего года, работают Минцифры РФ, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, ФСБ, МВД, а также отраслевые ассоциации, заинтересованные в привлечении зарубежных специалистов.

"Специалисты прекрасно понимают, что национализация "Мотор Сич" - это финальный аккорд украинской авиационной промышленности. У государства нет денег на содержание этой дорогой и инвестиционно емкой индустрии. Амбиции, может есть, но на одних амбициях и патриотизме без денег отрасль "высоко не взлетит", - убежден эксперт.

Простои, отсутствие денег и неопределенное будущее - реальность, в которой уже несколько лет живет украинская авиационная индустрия, добавляет экономист. Запорожская "Мотор Сич" за последние годы также потеряла свыше 8 тысяч сотрудников, похожий масштабный отток кадров происходит и на других предприятия.

"Неясна судьба авиационных заводов, за этим последует деградация в сфере разработок и конструирования. Из украинской авиационной индустрии квалифицированные люди уже несколько лет кряду увольняются тысячами… Где они окажутся? Никто не думает, что заводы или КБ без инженеров и современных разработок - это просто мертвые ангары. "Утечка мозгов" - самый большой риск, грозящий утратой всей авиационной индустрии Украины", - резюмирует эксперт.