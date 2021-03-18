Після націоналізації багато інженерів "Мотор Січі" можуть виїхати в Росію, - експерт

"Росія здійснила величезні інвестиції в розвиток своєї авіаційної галузі - це великий ризик для України. Вибір будь-якого інженера очевидний, коли людина дивиться на в'янення галузі в Україні і її зростання в Росії. Націоналізація "Мотор Січі" ставить крапку в розвитку української авіабудівної галузі. Реальність і майбутнє галузі, заводу зовсім не такі, якими її намагаються показати політики. Професіонали, що працюють в галузі, це прекрасно усвідомлюють - їх не обдурити телевізійною картинкою", - розповів експерт.

За його словами, в Росії розробляються законодавчі зміни для спрощення надання російського громадянства технічним фахівцям, у тому числі в IT-сфері.

Над законодавчим пакетом федерального законодавства, який повинні затвердити протягом поточного року, працюють Мінцифри РФ, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінпраці, ФСБ, МВС, а також галузеві асоціації, зацікавлені в залученні іноземних фахівців.

"Фахівці чудово розуміють, що націоналізація "Мотор Січ" - це фінальний акорд української авіаційної промисловості. У держави немає грошей на утримання цієї дорогої та інвестиційно ємної індустрії. Амбіції, може є, але на одних амбіціях та патріотизмі без грошей галузь "високо не злетить", - переконаний експерт.

Простої, відсутність грошей і невизначене майбутнє - реальність, в якій вже кілька років живе українська авіаційна індустрія, додає економіст. Запорізька "Мотор Січ" за останні роки також втратила понад 8 тисяч співробітників, схожий масштабний відтік кадрів відбувається й на інших підприємствах.

"Неясна доля авіаційних заводів, за цим піде деградація у сфері розробок та конструювання. З української авіаційної індустрії кваліфіковані люди вже кілька років поспіль звільняються тисячами... Де вони будуть? Ніхто не думає, що заводи або КБ без інженерів і сучасних розробок - це просто мертві ангари. "Витік мізків" - найбільший ризик, що загрожує втратою всієї авіаційної індустрії України", - резюмує експерт.