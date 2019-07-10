Националисты проследят за обещанием не допустить монополии Медведчука

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Националисты будут следить за выполнением обещания Зеленским

Представители объединенных сил украинских националистов ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", Конгресс украинских националистов и ОУН намерены следить за исполнением обещания президента Владимира Зеленского остановить монополизацию украинских каналов Виктором Медведчуком. Об этом сообщает "Нацкорпус" в своем Telegram-канале.

Националисты считают, что телеканал NewsOne во главе с Виктором Медведчуком давно пора привлечь к ответственности за систематическую пророссийскую пропаганду и госизмену.

"NewsOne нужно лишить лицензии, а всех причастных во главе с Медведчуком – наказать. Мы обязательно проследим, чтобы президент выполнил свое обещание", – заявили объединенные националисты.

Сегодня, 10 июля, во время визита президента в Борисполь представитель объединенных националистов, в прошлом журналист Алексей Бык поставил Владимиру Зеленскому вопрос в отношении телеканала NewsOne и его владельца Виктора Медведчука.

Зеленский заявил, что монополизацию украинских телеканалов в условиях войны людьми с пророссийской позицией он считает недопустимой, и дал обещание противостоять этому явлению на законодательном уровне.

"Мы разберемся с этим вопросом на уровне Верховной рады. Любых информационных монополий не будет", – пообещал Зеленский.