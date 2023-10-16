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Нацгвардійці знищили вишку РЕБ росіян за допомогою дрону (відео)

Ілюстративне фото: нацгвардійці знищили вежу РЕБ росіян за допомогою дрона (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли знищити російську вежу радіоелектронної боротьби на Куп'янському напрямку. Вони вдарили по ній дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України у Telegram.

Як зазначають у НГУ, вежу знищили аеророзвідники "Кондор" першої президентської бригади Нацгвардії "Буревій".

Вишку РЕБ також було обладнано системою далекого візуального спостереження "Муром", яка становила загрозу для українських солдатів.

Знищення техніки РФ

Нагадаємо, українські військові продовжують активно знищувати техніку росіян. Зокрема для цього вони використовують безпілотники.

Лише за минулий тиждень наші захисники вразили 428 одиниць російської техніки за допомогою безпілотників від "Армії дронів". Це новий рекорд.

 

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