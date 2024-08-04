Нацгвардійці знищили піхоту та техніку РФ на Запорізькому напрямку (відео)

Ситуація на фронті

За добу, 3 серпня, на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також росіяни були активні на Торецькому та Куп'янському.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, у російських військ є просування в районі Кремінної, Сіверська і Часового Яру.

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