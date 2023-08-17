Нацгвардійці закріплюються на рубежах, ворог намагається штурмувати, - в НГУ про Урожайне

Як розповів Уршалович, на Бердянському напрямку протягом тижня мінометні підрозділи 2-ї Галицької бригади, а також підрозділи 31-ї бригади та 32-го полку Нацгвардії забезпечували підтримку Сил оборони, в результаті чого штурмові групи звільнили Урожайне.

"Підрозділи Національної гвардії провели зачистку й розмінування звільненого населеного пункту. Наразі закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмуючих груп противника, які намагаються відновити втрачене положення", - додав заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії.

Звільнення Урожайного

16 серпня, українські воїни звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області. Як відзначила тоді ж заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, наступальні дії продовжуються.

Вже на наступний день, 17 серпня, з населеного пункту було евакуйовано останніх цивільних.