ua en ru
Чт, 03 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нацгвардійці просунулися на Мелітопольському напрямку та захопили російську БМП

Новость на русском →
Запорізька область , Четвер 03 серпня 2023 12:20
Нацгвардійці просунулися на Мелітопольському напрямку та захопили російську БМП Фото: нацгвардійці просунулися на Мелітопольському напрямку та захопили російську БМП (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нацгвардійці досягли успіхів в наступі на Мелітопольському напрямку. Наразі закріплюються на досягнутих рубежах. Також бійці захопили російську БМП-3 поблизу Роботиного.

Про це розповів виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"На Мелітопольському напрямку гвардійці продовжували наступальні дії в складі ударних груп Сил оборони. Мають частковий успіх", - розповів Уршалович.

Так, підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії в ході наступальних дій просунулися до 650 метрів вглибину оборони противника, півтора кілометра по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі.

Також в ході наступальних дій північно-східніше населеного пункту Роботине нацгвардійці захопили та успішно евакуювали російську БМП-3.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби, 2 серпня, на фронтах сталося 44 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Зокрема, ЗСУ просуваються під Бахмутом, а біля Кліщіївки йдуть позиційні бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія Запорожская область Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Просування на кілометри щотижня: ЗСУ рухаються на флангах навколо Бахмута
Просування на кілометри щотижня: ЗСУ рухаються на флангах навколо Бахмута
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи