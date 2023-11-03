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Нацгвардійці отримали від Метінвесту пікапів на 3 млн гривень

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 20:15
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Нацгвардійці отримали від Метінвесту пікапів на 3 млн гривень Фото: пикапи отримала Нацгвардія від Метінвесту на 3 млн гривень (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Військова частина "Хартія" Нацгвардії отримала від Метінвесту 5 пікапів "Навара". Загальна вартість авто - 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

У Метінвесті кажуть: зараз військові просять вже не пікапи, а вантажівки, адже вони потужніші, і потрібні для перевезення особового складу речей, амуніції та зброї.

"Загальна кількість автомобілів, які ми передали збройним силам і спецпідрозділам - вже більше п'ятиста. Зараз вже є певна насиченість пікапами, тому військові просять повнопривідні вантажівки. Ми отримуємо такі запити дуже часто, тож починаємо шукати та привозити вантажівки", - розповів керівник Проектного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Метінвест Ахметова спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - це допомога бійцям в рамках "Сталевого Фронту".

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Нацгвардія Метинвест
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