У Нацгвардії розповіли про особливості тактики РФ на Запорізькому напрямку

Ситуація на фронті

За добу, 23 листопада, на фронті окупанти атакували 227 разів. Найбільше штурмів сталося на Покровському та Курахівському напрямках.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, на фронті фіксується просування російських військ під Коренево в Курській області.

Також окупанти просувалися біля Великої Новосілки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

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