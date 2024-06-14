UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нацгвардія знищила важливий польовий склад РФ на Харківському напрямку

Фото: Нацгвардія знищила польовий склад РФ на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії завдали значної шкоди російському угрупованню військ на Харківському напрямку. Було знищено склад, де зберігалося 100 одноразових гранатометів і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спецпризначення "Омега".

"Бійці "Омега" знищили польовий склад боєприпасів, з яким ворог планував штурмові дії у Харківській області", - йдеться у повідомленні.

За оцінками бійців 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на цьому польовому складі БК було:

  •  ≈ 100 одноразових гранатометів;
  •  ракети до ПТРК;
  •  ракети до РПГ7;
  •  набої різних калібрів;
  • ≈ 10 реактивних вогнеметів "Джміль".

Ситуація на фронті

ЗСУ нещодавно мали успіх під час контратак у північній частині Харківської області, де відновили позиції. При цьому фіксується просування російських окупантів поблизу Сіверська та Авдіївки.

Зокрема, російські військові намагалися захопити кілька висот неподалік Вовчанська. Їхні плани зірвали українські прикордонники.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні