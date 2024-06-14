Нацгвардия уничтожила важный полевой склад РФ на Харьковском направлении

Бойцы Нацгвардии нанесли значительный урон российской группировке войск на Харьковском направлении. Был уничтожен склад, где хранились 100 одноразовых гранатометов и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр спецназначения "Омега".
"Бойцы "Омега" уничтожили полевой склад боеприпасов, с которым враг планировал штурмовые действия в Харьковской области", - говорится в сообщении.
По оценкам бойцов 2 отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" на этом полевом складе БК было:
ВСУ недавно имели успех во время контратак в северной части Харьковской области, где восстановили позиции. При этом фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Северска и Авдеевки.
В частности, российские военные пытались захватить несколько высот неподалеку от Волчанска. Их планы сорвали украинские пограничники.