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Нацгвардия уничтожила важный полевой склад РФ на Харьковском направлении

Фото: Нацгвардия уничтожила полевой склад РФ на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии нанесли значительный урон российской группировке войск на Харьковском направлении. Был уничтожен склад, где хранились 100 одноразовых гранатометов и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр спецназначения "Омега".

"Бойцы "Омега" уничтожили полевой склад боеприпасов, с которым враг планировал штурмовые действия в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По оценкам бойцов 2 отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" на этом полевом складе БК было:

  • ≈ 100 одноразовых гранатометов;
  • ракеты к ПТРК;
  • ракеты к РПГ7;
  • патроны разных калибров;
  • ≈ 10 реактивных огнеметов "Шмель".

Ситуация на фронте

ВСУ недавно имели успех во время контратак в северной части Харьковской области, где восстановили позиции. При этом фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Северска и Авдеевки.

В частности, российские военные пытались захватить несколько высот неподалеку от Волчанска. Их планы сорвали украинские пограничники.

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