Нацгвардия уничтожила важный полевой склад РФ на Харьковском направлении

"Бойцы "Омега" уничтожили полевой склад боеприпасов, с которым враг планировал штурмовые действия в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По оценкам бойцов 2 отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" на этом полевом складе БК было:

≈ 100 одноразовых гранатометов;

ракеты к ПТРК;

ракеты к РПГ7;

патроны разных калибров;

≈ 10 реактивных огнеметов "Шмель".

Ситуация на фронте

ВСУ недавно имели успех во время контратак в северной части Харьковской области, где восстановили позиции. При этом фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Северска и Авдеевки.

В частности, российские военные пытались захватить несколько высот неподалеку от Волчанска. Их планы сорвали украинские пограничники.