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Нацгвардія затримала трьох бойовиків "ДНР" та "ЛНР" на мобільному блокпосту

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 12:20
Ілюстративне фото (youtube.com/vice news)
Ілюстративне фото (youtube.com/vice news)

Затриманих бойовиків передали Нацполіції

Військовослужбовці Національної гвардії України (НГУ) зі складу Об’єднаних сил минулої доби, 3 липня 2018, на мобільному блокпосту затримали трьох громадян, які по базі даних "Миротворець" проходять як бойовики "ДНР" та "ЛНР". Про це йдеться у повідомленні прес-служби НГУ.

"Під час несення служби на мобільному блокпості в районі населеного пункту Новгородське, особовий склад групи догляду затримав громадянина 1990 року народження, який проживає в Новгородському, та намагався пройти через блокпост. При перевірці цієї особи було зроблено запит через базу даних "Миротворець". У результаті виявилось, що по базі даних чоловік проходить як бойовик НЗФ", - йдеться у повідомленні.

Військовий наряд затримав і передав даного громадянина співробітникам Нацполіції для подальшого з’ясування обставин.

Через деякий час на тому ж мобільному блокпосту гвардійці затримали громадянина 1986 року народження, який проживає в Новгородському. У результаті перевірки було встановлено, що громадянин також є бойовиком "ДНР".

А на блокпосту, що розташований на виїзді з с. Благодатне Донецької області, того ж дня військові зупинили автомобіль "Форд Ескейп".

"У результаті перевірки особистості водія встановлено, що ним є громадянин 1979 року народження, який проживає в м. Попасна, Луганської області, та має зв’язки з незаконними збройними формуваннями так званої "ЛНР", - повідомили в НГУ.

Нагадаємо, нещодавно Генеральною прокуратурою України було складено повідомлення про підозру двом депутатам Державної думи Російської Федерації у фінансуванні тероризму. Так, депутати закликали громадян Росії до збору коштів для матеріального забезпечення "ЛНР" і "ДНР".

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Теги публікації: ДНР, ЛНР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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