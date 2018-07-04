Нацгвардія затримала трьох бойовиків "ДНР" та "ЛНР" на мобільному блокпосту

Затриманих бойовиків передали Нацполіції

Військовослужбовці Національної гвардії України (НГУ) зі складу Об’єднаних сил минулої доби, 3 липня 2018, на мобільному блокпосту затримали трьох громадян, які по базі даних "Миротворець" проходять як бойовики "ДНР" та "ЛНР". Про це йдеться у повідомленні прес-служби НГУ.

"Під час несення служби на мобільному блокпості в районі населеного пункту Новгородське, особовий склад групи догляду затримав громадянина 1990 року народження, який проживає в Новгородському, та намагався пройти через блокпост. При перевірці цієї особи було зроблено запит через базу даних "Миротворець". У результаті виявилось, що по базі даних чоловік проходить як бойовик НЗФ", - йдеться у повідомленні.

Військовий наряд затримав і передав даного громадянина співробітникам Нацполіції для подальшого з’ясування обставин.

Через деякий час на тому ж мобільному блокпосту гвардійці затримали громадянина 1986 року народження, який проживає в Новгородському. У результаті перевірки було встановлено, що громадянин також є бойовиком "ДНР".

А на блокпосту, що розташований на виїзді з с. Благодатне Донецької області, того ж дня військові зупинили автомобіль "Форд Ескейп".

"У результаті перевірки особистості водія встановлено, що ним є громадянин 1979 року народження, який проживає в м. Попасна, Луганської області, та має зв’язки з незаконними збройними формуваннями так званої "ЛНР", - повідомили в НГУ.

Нагадаємо, нещодавно Генеральною прокуратурою України було складено повідомлення про підозру двом депутатам Державної думи Російської Федерації у фінансуванні тероризму. Так, депутати закликали громадян Росії до збору коштів для матеріального забезпечення "ЛНР" і "ДНР".