Нацгвардия задержала в Буче трех мародеров

В Буче Киевской области военнослужащие прекратили деятельность группы мародеров. В частности, в ангаре возле дома они нашли много краденого имущества.ᅠ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
В Буче по указанию местных жителей военнослужащие обнаружили трех мужчин, которые имели в ангаре у дома большое количество имущества, происхождение которого они не смогли объяснить.
Сообщается, что все трое были задержаны и переданы следственно-оперативной группе Нацполиции.
Отмечается, что подозреваемым грозит наказание согласно действующему законодательству в условиях военного времени.
Также в тот же день в Гостомеле обнаружили 5 растяжек, 2 мины 120 мм и 1 комплект боеприпасов к стрелковому оружию.
Ранее мы сообщали, что Ирпень закрывают на выезд для защиты от мародеров.
Напомним, война РФ против Украины длится 42-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!