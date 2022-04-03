Ирпень закрывают на выезд для защиты от мародеров

Местные власти Ирпеня (Киевская область) приняли решение закрыть город для защиты от мародеров. Также в населенном пункте постоянно работает полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина .

"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все машины, которые выезжают из Ирпеня. Также на улицах круглосуточно работает полиция - это и патрули, и взрывотехники", - отметил городской голова.

Он добавил, что в селе Стоянка Киевской области злоумышленники организовали склад награбленного. Маркушин заверил, что "скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам".