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Нацгвардия задержала в Буче трех мародеров

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Буча, Среда 06 апреля 2022 18:44
Нацгвардия задержала в Буче трех мародеров В Буче задержали мародеров (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Татьяна Самарук

В Буче Киевской области военнослужащие прекратили деятельность группы мародеров. В частности, в ангаре возле дома они нашли много краденого имущества.ᅠ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

В Буче по указанию местных жителей военнослужащие обнаружили трех мужчин, которые имели в ангаре у дома большое количество имущества, происхождение которого они не смогли объяснить.

Сообщается, что все трое были задержаны и переданы следственно-оперативной группе Нацполиции.

Отмечается, что подозреваемым грозит наказание согласно действующему законодательству в условиях военного времени.

Также в тот же день в Гостомеле обнаружили 5 растяжек, 2 мины 120 мм и 1 комплект боеприпасов к стрелковому оружию.

Ранее мы сообщали, что Ирпень закрывают на выезд для защиты от мародеров.

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