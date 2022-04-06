Нацгвардия задержала в Буче трех мародеров

В Буче Киевской области военнослужащие прекратили деятельность группы мародеров. В частности, в ангаре возле дома они нашли много краденого имущества.ᅠ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

В Буче по указанию местных жителей военнослужащие обнаружили трех мужчин, которые имели в ангаре у дома большое количество имущества, происхождение которого они не смогли объяснить.

Сообщается, что все трое были задержаны и переданы следственно-оперативной группе Нацполиции.

Отмечается, что подозреваемым грозит наказание согласно действующему законодательству в условиях военного времени.

Также в тот же день в Гостомеле обнаружили 5 растяжек, 2 мины 120 мм и 1 комплект боеприпасов к стрелковому оружию.